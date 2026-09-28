ASP Agrigento, al via il Forum per contrastare la povertà sanitaria

L’ASP di Agrigento avvia la procedura per la costituzione del Forum dei rappresentanti delle comunità e delle associazioni dei cittadini di Paesi terzi, previsto nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, area “Contrastare la povertà sanitaria”, attraverso il progetto “Mediazione di sistema”. La relativa manifestazione di interesse è stata approvata con deliberazione del commissario straordinario Alessandro Delle Donne.

L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo tra l’Azienda sanitaria e le comunità presenti sul territorio, favorendo l’emersione dei bisogni sanitari e socio-assistenziali non ancora intercettati e una maggiore accessibilità ai servizi. Il Forum, coordinato dall’Ufficio Territoriale Stranieri dell’ASP, sarà composto da rappresentanti selezionati in relazione alla rappresentatività delle diverse comunità e dei territori della provincia.

I rappresentanti saranno coinvolti nella rilevazione dei bisogni della popolazione di riferimento, nell’individuazione dei destinatari degli interventi e nella definizione di strategie utili a favorire l’effettiva fruizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche attraverso il collegamento con i servizi territoriali e ospedalieri. Il progetto prevede inoltre un’attività di mappatura della popolazione target e delle sue necessità.

«Contrastare la povertà sanitaria – afferma il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Alessandro Delle Donne – significa anche saper ascoltare chi rischia di rimanere ai margini dei servizi. Con il Forum vogliamo creare uno spazio stabile di confronto con le comunità e con le realtà associative, perché la conoscenza diretta dei bisogni possa contribuire a rendere più efficaci e accessibili le risposte sanitarie. È un percorso di partecipazione e collaborazione che può rafforzare concretamente la capacità del nostro sistema sanitario di raggiungere anche le persone più difficili da intercettare».

La manifestazione di interesse è rivolta ai rappresentanti di comunità e associazioni rappresentative di cittadini di Paesi terzi, RSC o altre popolazioni destinatarie degli interventi del PNES. La domanda, redatta utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’ASP, dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo pnes.ps@pec.aspag.it. Il termine è il prossimo 6 ottobre 2026.

L’avviso e il modello di domanda sono disponibili nella sezione dedicata al progetto sul sito dell’ASP di Agrigento (https://www.aspag.it/avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse-finalizzata-allindividuazione-di-rappresentanti-delle-comunita-e-associazione-rappresentative-dei-cittadini-dei-paesi-terzi-destinati-degli-interventi/) .