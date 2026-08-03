Agrigento

Bando rifiuti ad Agrigento, Iseda scavalcata dai siracusani della Risam

Tra offerta tecnica e offerta economica (grazie ad un importante ribasso sul contratto milionario messo a base) la società ha superato un punteggio di 90, staccando tutti i concorrenti.

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Servizio di igiene ambientale ad Agrigento, dopo alcuni decenni di sostanziale monopolio si potrebbe cambiare il raggruppamento temporaneo di aziende che si occupa di raccolta e spazzamento.

Sono infatti trapelate le prime informazioni sulla gara in fase di svolgimento e che è già giunta alla fase dell’aggiudicazione provvisoria in favore non del raggruppamento in cui si trovano gli attuali affidatari del servizio, cioè Iseda e Sea (cui si è aggiunto Traina Srl al posto della recalcitrante Seap) ma della Risam Srl, la società che gestisce il servizio di raccolta differenziata e igiene urbana a Siracusa, subentrata alla precedente ditta Tekra tramite un contratto di affitto di ramo d’azienda a febbraio 2026. Tra offerta tecnica e offerta economica (grazie ad un importante ribasso sul contratto milionario messo a base) la società ha superato un punteggio di 90, staccando tutti i concorrenti.

Adesso sarà la fase delle verifiche necessarie per procedere all’affidamento definitivo, che salvo ricorsi potrebbe avvenire in autunno.

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