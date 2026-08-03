Casteltermini

Casteltermini, incendio di sterpaglie invade un’azienda: auto distrutte dalle fiamme

A lavoro i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile per mettere in sicurezza l'area ed evitare che le fiamme si propagano ad altre abitazioni

Pubblicato 22 ore fa
Da Irene Milisenda

Un vasto incendio di sterpaglie si è verificato questo pomeriggio a Casteltermini. Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo, in poco tempo hanno raggiunto un’azienda della zona e hanno distrutto due automobili parcheggiate all’interno.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, che sono ancora a lavoro per circoscrivere il rogo ed evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente ad altre abitazioni limitrofe.

Sul posto presenti anche i Carabinieri che si stanno occupando di rintracciare i proprietari dell’auto e dell’immobile. Non si registrano feriti; restano da quantificare i danni subiti dall’azienda.

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