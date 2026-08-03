Casteltermini, incendio di sterpaglie invade un’azienda: auto distrutte dalle fiamme

Un vasto incendio di sterpaglie si è verificato questo pomeriggio a Casteltermini. Le fiamme, alimentate dal vento e dal caldo, in poco tempo hanno raggiunto un’azienda della zona e hanno distrutto due automobili parcheggiate all’interno.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, che sono ancora a lavoro per circoscrivere il rogo ed evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente ad altre abitazioni limitrofe.

Sul posto presenti anche i Carabinieri che si stanno occupando di rintracciare i proprietari dell’auto e dell’immobile. Non si registrano feriti; restano da quantificare i danni subiti dall’azienda.