Favara

Favara dice addio all’avvocato Gianna Bruccoleri, colleghi in toga per l’ultimo saluto 

L’avvocatessa avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 26 agosto. Momenti di grande emozione quando i colleghi hanno indossato la toga per accompagnare il feretro

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Gianna Bruccoleri, avvocatessa di Favara deceduta lo scorso 1 agosto dopo aver lottato contro un brutto male. La legale avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 26 agosto. I funerali si sono celebrati questa mattina nella chiesa Madre di Favara dove in numerosi hanno voluto rendere omaggio a Gianna Bruccoleri. Un momento di grande emozione si è registrato quando i tanti colleghi presenti hanno indossato la toga e tributato un picchetto d’onore sia all’ingresso che all’uscita del feretro dalla parrocchia. L’avvocatessa Gianna Bruccoleri nel 2017 era stata nominata responsabile provinciale dell’Adiconsum di Favara, l’associazione difesa dei consumatori.

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