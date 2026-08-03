Favara dice addio all’avvocato Gianna Bruccoleri, colleghi in toga per l’ultimo saluto 

Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Gianna Bruccoleri, avvocatessa di Favara deceduta lo scorso 1 agosto dopo aver lottato contro un brutto male. La legale avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 26 agosto. I funerali si sono celebrati questa mattina nella chiesa Madre di Favara dove in numerosi hanno voluto rendere omaggio a Gianna Bruccoleri. Un momento di grande emozione si è registrato quando i tanti colleghi presenti hanno indossato la toga e tributato un picchetto d’onore sia all’ingresso che all’uscita del feretro dalla parrocchia. L’avvocatessa Gianna Bruccoleri nel 2017 era stata nominata responsabile provinciale dell’Adiconsum di Favara, l’associazione difesa dei consumatori.