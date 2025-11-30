Basket: prova di carattere per la Fortitudo, Rimadesio superato 98-83
I padroni di casa partono male ma, dopo l'intervallo, ribaltano la situazione.
Mezzogiorno di grande basket al PalaMoncada di Porto Empedocle, dove la Fortitudo Agrigento torna a imporsi davanti al proprio pubblico superando il Rimadesio con un convincente 98-83.
La gara si apre in salita per i biancoazzurri, costretti a inseguire per buona parte dei primi due quarti a causa delle alte percentuali al tiro degli ospiti. Nel finale del secondo periodo, però, la formazione di casa ritrova ritmo e precisione, riuscendo a ridurre lo svantaggio fino al -1 che riapre completamente la contesa.
Al rientro dagli spogliatoi, la Fortitudo mostra un atteggiamento completamente diverso: intensità, lucidità nelle scelte offensive e una serie di giocate di qualità permettono ai padroni di casa di allungare fino al massimo vantaggio di +17, mettendo così al sicuro il risultato.
Si tratta di una vittoria dal forte valore corale, ottenuta nonostante l’assenza di Douvier. Protagonista assoluto della serata è Alberto Conti, autore di una prestazione d’esordio straordinaria con 33 punti a referto.
La Fortitudo guarda già al prossimo impegno: appuntamento domenica 7 dicembre alle ore 18, ancora al PalaMoncada, per la sfida contro Legnano.