Terza Categoria: l’Atletico Agrigento in testa, il Pro Ribera insegue

Dopo cinque giornate, i biancazzurri guidano la classifica.

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Il campionato di Terza Categoria, ha vissuto oggi la quinta giornata di campionato. Nel girone unico agrigentino, l’Atletico Agrigento, vincendo per 4-2 sul campo dell’Atletico Burgio, è balzato in testa alla classifica con 12 punti. Ad un punto troviamo il Pro Ribera che ha ottenuto un importante e significativo successo sul campo del Canicattì per 3-0.

Pari interno del Real Favara contro il Gattopardo per 0-0 mentre lo Sporting Akragas ha avuto vita facile con il Ponte di Ferro, battuto per 5-2. Vince il Burgio in trasferta contro il Muxar per 2-0 e raggiunge il Camastra sconfitto dalla Real Castelterminese per 2-1.

