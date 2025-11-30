Terza Categoria: l’Atletico Agrigento in testa, il Pro Ribera insegue

Il campionato di Terza Categoria, ha vissuto oggi la quinta giornata di campionato. Nel girone unico agrigentino, l’Atletico Agrigento, vincendo per 4-2 sul campo dell’Atletico Burgio, è balzato in testa alla classifica con 12 punti. Ad un punto troviamo il Pro Ribera che ha ottenuto un importante e significativo successo sul campo del Canicattì per 3-0.

Pari interno del Real Favara contro il Gattopardo per 0-0 mentre lo Sporting Akragas ha avuto vita facile con il Ponte di Ferro, battuto per 5-2. Vince il Burgio in trasferta contro il Muxar per 2-0 e raggiunge il Camastra sconfitto dalla Real Castelterminese per 2-1.