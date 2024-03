Batteri coliformi nell’acqua, stop all’uso potabile in via Regione Siciliana 

Stop temporaneo all’uso umano dell’acqua potabile in via Regione Siciliana, ad Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè ha disposto l’ordinanza alla luce degli accertamenti eseguiti lo scorso 21 marzo. I campioni prelevati nel punto di rete di via Regione Sicilia 149 hanno evidenziato la presenza di batteri coliformi.