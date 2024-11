Bilancio positivo positivo per le Giornate FAI per le scuole 2024

Protagonisti dell’evento, che quest’anno si è svolto ad Agrigento e Favara, sono stati gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che hanno accompagnato altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI.

Le classi “Amiche FAI” sono state accolte da migliaia di ragazzi e condotte alla scoperta dei beni. “Un’esperienza memorabile, che ha motivato gli studenti a farsi cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del nostro patrimonio culturale”, è stato il commento del Capo Delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi. Ad Agrigento gli studenti hanno visitato la Caserma dei Carabinieri “Biagio Pistone” – Sede del Comando Provinciale Carabinieri; la Chiesa dell’Addolorata; la Chiesa San Francesco di Paola; la Chiesa Santa Croce.

A Favara, invece, il Castello Chiaramonte; il Palazzo Miccichè; la Biblioteca “Antonio Mendola”;

la Chiesa Madonna del Rosario e la Chiesa Madre.

Le scuole agrigentine coinvolte sono state il Liceo scientifico “Leonardo”; il Liceo classico “Empedocle”; il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Politi”; ITET “Sciascia”; IISS Fermi. A Favara: IC “Falcone- Borsellino”; IC “Brancati”; IC “Camilleri”; LICEO “M. L. King”; I.P.S.S.E.O.A. “G. Ambrosini”.

“Gli Istituti – ha aggiunto la responsabile scuola FAI Agrigento, Anna Gangarossa – hanno vissuto un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari.

È stata un’edizione straordinaria e indimenticabile. Desidero, per questo motivo, ringraziare tutti i dirigenti, i docenti, gli alunni e gli studenti delle scuole coinvolte,

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Agrigento, col. Nicola De Tullio, l’assessore alla cultura di Favara, Carmen Lo Presti, il direttore dei beni culturali della Curia di Agrigento, don Giuseppe Pontillo, tutti i parroci che hanno aperto le Chiese e i proprietari di palazzo Micciche’: Andrea Bartoli e Floriana Saieva”. Un successo , dicevamo, da condividere con tutta la Delegazione FAI Agrigento e, in particolare, con i Delegati scuola: Matteo Iemmola, Tonia Lombardo e Adriana Iacono che hanno dato il massimo per l’ottima riuscita dell’evento.

Le Giornate FAI per le Scuole si confermano, dunque, un’esperienza formativa di grande efficacia e soddisfazione per tutti: un progetto che trasforma, ispira per il futuro, rende protagonisti e diffonde passione per la conoscenza, da cui scaturisce il desiderio di proteggere quel patrimonio per sempre e per tutti, come è descritto nella missione del FAI.