Bimbo di 5 anni travolto da auto alla Valle dei Templi, ritirata patente a 88enne 

Un bambino di cinque anni è stato falciato da un’auto in corsa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali proprio davanti il Tempio di Ercole. Il piccolo, che si trova ad Agrigento in vacanza insieme ai genitori di nazionalità croata, è finito rovinosamente sul selciato. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio. L’auto era condotta da un pensionato di 88 anni che, secondo una prima ricostruzione, non avrebbe fatto in tempo a frenare.

L’anziano è stato il primo a soccorrere il bambino in attesa dei soccorsi. Un’ambulanza ha trasferito il giovanissimo all’ospedale di Agrigento dove i medici hanno riscontrato traumi sparsi. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Intanto all’anziano è stata ritirata la patente di guida.