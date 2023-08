Bonificate strade provinciali da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Prosegue, intensa, l’attività di risanamento ambientale da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sul territorio provinciale. Il personale dell’impresa M.D. SRL di Trapani, aggiudicataria dell’Accordo Quadro per la bonifica dai rifiuti abbandonati nel territorio provinciale, coordinato dai tecnici del Settore Ambiente del Libero Consorzio, ha completato il primo lotto di interventi che ha consentito di rimuovere un enorme quantitativo di rifiuti su alcune strade provinciali. In particolare ammonta a ben 10 tonnellate il quantitativo di amianto rimosso, da conferire ai centri autorizzati per lo stoccaggio di questo pericoloso materiale.

Il Gruppo Risanamento Ambientale (Dirigente dr. Achille Contino, RUP Arch. Sergio Micciche, Responsabile di cantiere geom Antonio Sciarratta) ha programmato gli interventi sulle seguenti strade provinciali, e aree adiacenti, in considerazione del notevole quantitativo di rifiuti accumulati negli ultimi mesi su strade molto frequentate, in particolare nei mesi estivi:

SP NC 07 ex Esa Chimento, SP n. 80 Agrigento-Baiata-Favara, SP NC 22, Aragona-Joppolo, SP n. 17 tratto Aragona-S.Elisabetta, SP n. 71 Cavaleri-Magazzeni, SP n. 1 Spinasanta-Villaseta, SP n. 67 Licata-Torre di Gaffe, SP n. 38 Licata-Montesole-SS 115, SP n. 27 Realmonte-Capo Rossello e SP n. 68 Lido Azzurro-Punta Grande- Realmonte.

E’ stata inoltre effettuata la recinzione di alcuni spiazzi e di due cabine elettriche dismesse lungo la SP n. 71 per evitare ulteriori accumuli di rifiuti..

L’azione di risanamento ambientale, delegata alle ex Province dalla Legge Regionale n. 25 del 1993 (art. 160) è stata finanziata con fondi di bilancio del Libero Consorzio, con una spesa biennale di 315.000,00 euro più Iva.