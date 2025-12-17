Dalla corsia all’ufficio: solo andata. Ecco i medici “comandati” della Regione al centro delle polemiche

La bordata arriva nel bel mezzo dei lavori d’aula per la finanziaria regionale. Prende la parola il deputato e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera e, riprendendo l’argomento delle carenze di personale negli ospedali siciliani tira fuori dal cilindro una polemica non nuova, ma sempre attuale.

Ci sono infatti negli uffici dell’assessorato alla Salute una trentina di medici “comandati”, che hanno da tempo dimenticato come è fatta una corsia di ospedale nonostante siano spesso dei professionisti più che formati, ma che sono finiti dietro una scrivania per chiamata diretta.

A creare scandalo, secondo La Vardera, è il fatto che alcuni di loro siano legati a doppio filo alla politica.

“La figlia del dirigente regionale Salvatore Iacolino, la moglie del sindaco di Palermo Lagalla, il cugino dell’assessore Tamajo e tanti altri vengono comandati negli uffici dell’assessorato alla Salute. Dei veri e propri medici imboscati che anziché stare in corsia, considerata la carenza di medici, vengono super pagati per stare in ufficio. Si parla, per questi parenti e amici, di stipendi di circa 9000 euro al mese. Il tutto mentre la gente non può neanche prenotarsi una visita urgente e con gli ospedali che non hanno più medici e con infermieri che sono allo stremo per continuare e garantire il servizio. Qua parliamo di soldi per i siciliani ma poi le porcherie vengono fatte a discapito della loro salute, vergogna”.

Dicevamo, non si tratta esattamente di una novità: alcuni di questi professionisti sono in servizio comandato già da oltre un anno ed erano balzati già all’onore delle cronache sia per la presenza di questi nominativi ritenuti “sospetti” sia perché si era tentato di stabilizzare questo personale, salvo trovare l’opposizione dello stesso presidente della Regione Renato Schifani che aveva parlato di procedura irrituale. Un nuovo tentativo in tal senso si era consumato a novembre, anche questo senza successo.

Una vicenda che ha scaldato molto la politica regionale, tanto da essere raccontata stamattina dal quotidiano La Sicilia, e che arriva fino alla provincia di Agrigento.

Ecco l’elenco completo:

Comparto della dirigenza

Nome Provenienza Inizio Fine Qualifica Dip. Contratt. Sub-tot (€) BUSCAGLIA CLELIA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 01/12/2024 31/12/2025 DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE D.P.S. P.N.R.R. 92.616,71 CARDINALE MARIA ANNA A.O. “Papardo” di Messina 16/01/2024 15/01/2026 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.B.T. ORDINARIO 104.149,60 FERRO FEDERICO A.S.P. di Siracusa 03/04/2023 31/12/2025 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.P.S. ORDINARIO 127.573,89 FERRO MARIA PAOLA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 16/06/2024 15/06/2026 DIRIGENTE MEDICO D.A.S.O.E. ORDINARIO 133.981,50 FORESTA ANGELO A.S.P. di Ragusa 05/06/2023 31/12/2025 DIRIGENTE D.A.S.O.E. ORDINARIO 127.236,39 GERACI FABRIZIO A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 01/01/2024 31/12/2025 DIRIGENTE MEDICO D.P.S. ORDINARIO 164.151,39 GIAMMANCO RICCARDO A.S.P. di Ragusa 01/12/2023 30/11/2025 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.B.T. ORDINARIO 131.612,49 GIZZI DANIELA A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo 01/03/2024 31/12/2026 DIRIGENTE D.P.S. ORDINARIO 127.573,36 GRASSO LEANZA FRANCO L. A.O.E. “Cannizzaro” di Catania 16/06/2024 15/06/2026 DIRIGENTE MEDICO D.A.S.O.E. ORDINARIO 169.898,04 IACOLINO GIORGIA A.S.P. di AGRIGENTO 01/05/2024 31/12/2025 DIRIGENTE MEDICO D.A.S.O.E. P.N.R.R. 109.420,29 LA CAVERA CLAUDIA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 16/06/2022 31/12/2025 DIRIGENTE FARMACISTA D.P.S. ORDINARIO 138.038,36 LA PLACA FRANCESCO PAOLO A.S.P. di Palermo 16/06/2022 31/12/2025 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.P.S. ORDINARIO 157.655,07 MAISANO MASSIMILIANO A.S.P. di Palermo 16/06/2022 31/12/2025 DIRIGENTE ANALISTA D.P.S. ORDINARIO 127.482,19 MANCUSO ANNA A.S.P. di Palermo 06/04/2023 31/12/2025 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.P.S. ORDINARIO 127.482,19 MESSINEO VIVIANA A.S.P. di PALERMO 18/12/2023 31/12/2025 DIRIGENTE MEDICO D.P.S. P.N.R.R. 122.283,06 MILAZZO ROBERTA A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo 01/04/2024 31/12/2026 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO C.U.C. ORDINARIO 136.167,61 MURE’ ROSALIA A.S.P. di Enna 04/11/2024 31/12/2026 DIRIGENTE MEDICO D.P.S. ORDINARIO 195.244,31 PARRINO GIOVANNA A.S.P. di Palermo 24/02/2025 31/12/2027 DIRIGENTE D.A.S.O.E. ORDINARIO 118.075,26 POLLINA ADDARIO SEBASTIANO A.S.P. di Siracusa 16/06/2022 15/06/2026 DIRIGENTE ANALISTA D.A.S.O.E. ORDINARIO 127.573,89 PROIA PAOLA A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo 17/03/2024 31/12/2025 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.P.S. ORDINARIO 127.573,36 REGINA FRANCESCO A.S.P. di TRAPANI 01/12/2024 31/12/2025 DIRIGENTE PROF. TECNICO SAN. D.P.S. P.N.R.R. 96.962,98 RIPELLINO VINCENZO A.S.P. di Agrigento 01/03/2024 31/12/2026 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.P.S. ORDINARIO 127.904,39 TERRAZZINO GABRIELLA M. A.S.P. di PALERMO 18/12/2023 31/12/2025 DIRIGENTE MEDICO D.P.S. P.N.R.R. 122.282,95 TUMMINELLO MARIO A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 15/01/2024 31/12/2025 DIRIGENTE MEDICO D.P.S. P.N.R.R. 93.546,29 VENTURA MARIA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 16/06/2022 31/12/2027 DIRIGENTE BIOLOGO D.A.S.O.E. ORDINARIO 152.828,83 VIRZI’ ROBERTO A.S.P. di Palermo 16/06/2022 31/12/2025 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO D.P.S. ORDINARIO 127.482,19 TOTALE 3.386.796,60





Comparto non dirigenziale

NOME PROVENIENZA INIZIO FINE QUALIFICA DIP. CONTRATT. sub-TOT. BEFANA ALESSANDRA A.S.P. di PALERMO 15/01/2024 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. € 48.400,56 BUCCOLERI CINZIA ANNA RITA A.S.P. di PALERMO 18/12/2023 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. € 48.400,56 COMO LAURA A.S.P. di PALERMO 15/01/2024 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. 48.400,56 CORDO’ SILVIA A.S.P. di Messina 01/05/2024 30/04/2026 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO D.B.T. ORDINARIO 47.272,24 DI GREGORIO VALENTINA BRIGIDA A.S.P. di PALERMO 18/12/2023 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. 48.400,56 GUASTELLA JEAN PAUL A.R.N.A.S. “Civico – Di Cristina – BenfratellI” di Palermo 01/02/2024 30/01/2026 ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CS) D.B.T. ORDINARIO 59.294,30 INDORANTE VINCENZO A.O.0.R. “VILLA SOFIA – CERVELLO” di PALERMO 18/12/2023 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.A.S.O.E. P.N.R.R. 62.699,37 INNUSA DARIO A.O.0.R. “Villa Sofia – Cervello” di Palermo 01/05/2024 30/04/2026 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.B.T. ORDINARIO 51.715,19 INNUSA FABIO A.S.P. di PALERMO 01/12/2024 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. € 47.033,81 LA DUCA MARCO A.S.P. di PALERMO 15/01/2024 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.A.S.O.E. P.N.R.R. € 49.433,26 MARRAS ANTONELLO A.O.U.P. “G. RODOLICO – SAN MARCO” dI CATANIA 01/04/2024 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.A.S.O.E. P.N.R.R. € 48.400,56 MICELI ROSALIA VALERIA A.R.N.A.S. “Civico – Di Cristina – Benfrateli” di Palermo 01/12/2024 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. € 56.064,50 MUCERA LOREDANA A.O.O.R. “VILLA SOFIA – CERVELLO” dI PALERMO 18/12/2023 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.A.S.O.E. P.N.R.R. 65.908,58 MURATORE MARIA A.S.P. di Ragusa 01/09/2023 31/12/2025 COADIUTORE AMMINISTRATIVO D.P.S. ORDINARIO € 41.947,36 SCIARROTTA PAOLA A.S.P. di PALERMO 18/12/2023 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. € 56.845,22 VULTAGGIO GIUSEPPE A.S.P. di Trapani 01/12/2024 31/12/2025 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE D.P.S. P.N.R.R. 48.400,61 € 828.617,2