Crolla un tratto di strada in via San Vito, paura tra i residenti

Situazione critica per le abitazioni

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un improvviso crollo dell’asfalto ha causato panico tra gli abitanti di Via San Vito 52 ad Agrigento. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 quando un tratto di strada è crollato improvvisamente creando una grossa voragine.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma la situazione è critica per le abitazioni circostanti. I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale sono intervenuti prontamente sul posto per delimitare l’area e garantire la sicurezza dei cittadini. La strada è stata chiusa al traffico.

