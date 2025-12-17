Agrigento

Agrigento, auto investe bicicletta elettrica: un ferito in ospedale

L’uomo è stato trasferito in ospedale

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Incidente stradale in via Unità d’Italia ad Agrigento. Stando ad una prima ricostruzione pare che un’auto ha investito una bicicletta elettrica. Il conducente della bicicletta, è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi.

La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento da parte della Polizia Locale di Agrigento.

Traffico parzialmente bloccato.

