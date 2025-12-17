Agrigento
Agrigento, auto investe bicicletta elettrica: un ferito in ospedale
L’uomo è stato trasferito in ospedale
Incidente stradale in via Unità d’Italia ad Agrigento. Stando ad una prima ricostruzione pare che un’auto ha investito una bicicletta elettrica. Il conducente della bicicletta, è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi.
La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento da parte della Polizia Locale di Agrigento.
Traffico parzialmente bloccato.
