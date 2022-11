Bonus Caregiver, ecco come presentare le domande: scadenza il 12 dicembre

E’ pronto l’Avviso Caregivers, il fondo economico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza che spetta al familiare che assiste un disabile grave o gravissimo, le domande possono essere presentate dagli aventi diritto in tutti gli undici comune del Distretto socio-sanitario D1 con scadenza 12 dicembre come termine perentorio.

“Ringrazio tutto il settore dei servizi sociali di Agrigento: Dirigente, T.P.O., dipendenti che sono riusciti in tempi veramente rapidi a chiudere l’iter per l’Avviso Caregiver, dopo il mio atto di indirizzo in Giunta. E’ un importante sostegno economico a chi assiste quotidianamente i disabili gravi e gravissimi con enorme sforzo e necessità di ulteriori sostegni che cercheremo di individuare dai futuri bandi e avvisi che avremo a disposizione sia come Assessorato , sia come Distretto. “ Cosi l’assessore Marco Vullo.

Il contributo economico , per i caregiver gravi e per i caregiver gravissimi, verrà erogato nei limiti di stanziamento di Bilancio regionale e sulla base delle domande ammesse. Le domande saranno naturalmente al vaglio di controllo delle autorità di controllo per le dichiarazioni rese.

Il modello di istanza può essere scaricato dal sito istituzionale di ognuno dei comuni ricadenti il Distretto D1, per Agrigento è : www.comune.agrigento.it o presso gli uffici del settore servizi sociali e le domande complete devono essere presentate entro la scadenza del 12 dicembre presso l’ufficio protocollo del comune residente del disabile.

L’istanza dovrà essere corredata da questi documenti: