Borsa di studio “Gregorio” 2025, ultimi giorni per partecipare

C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare le proprie domande di partecipazione alla borsa di studio “Gregorio d’Agrigento” edizione 2025.

L’iniziativa, promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, è volta a valorizzare il talento dei giovani ricercatori che hanno dedicato il proprio percorso accademico allo studio dell’archeologia e del paesaggio agrigentino.

Il bando è aperto a tutti coloro che hanno discusso una tesi di Laurea Magistrale, Specializzazione o Dottorato presso università europee ed extraeuropee nel corso dell’anno accademico 2024/2025, offrendo un’opportunità concreta per trasformare un eccellente lavoro di ricerca in un progetto editoriale di rilievo scientifico.

Il concorso mette in palio un premio dal valore complessivo di 6.000,00 euro, strutturato per sostenere lo studioso in ogni fase della transizione post-accademica. Una quota di 2.000,00 euro verrà erogata come borsa di studio diretta, pensata per finanziare l’approfondimento e la rielaborazione critica dell’elaborato originale.

La restante parte, pari a 4.000,00 euro, sarà invece destinata alla pubblicazione del volume finale attraverso la collaborazione con una casa editrice specializzata nel settore, garantendo così la massima divulgazione dei risultati ottenuti e un solido contributo alla letteratura scientifica sul sito UNESCO di Agrigento.

Attraverso questa borsa di studio, il Parco riafferma il proprio ruolo non solo come custode di un patrimonio millenario, ma anche come centro propulsore di nuova conoscenza e sostegno alle nuove generazioni di accademici.