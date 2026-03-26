Il medico lo dimette dall’ospedale, lui lo prende a pugni: arrestato 19enne

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane incensurato catanese di 19 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un episodio di violenza all’interno di una struttura sanitaria.

Il 19enne si è recato, nelle prime ore della mattinata, al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco visibilmente ubriaco. Dopo aver ricevuto le cure mediche è stato dimesso, ma non avrebbe gradito la decisione del medico. Infatti, il 19enne è andato su tutte le furie, alzando la voce e poi scagliandosi contro il medico, che è stato colpito con un pugno al volto. Lo stesso sanitario, sorpreso dalla reazione del giovane, ha segnalato l’episodio alla Sala Operativa della Questura di Catania, tramite il numero unico d’emergenza. Nel frattempo, l’aggressore ha tentato di dileguarsi, ma è stato subito individuato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel frattempo giunti sul posto. Gli agenti lo hanno trovato in un altro padiglione dell’Ospedale e lo hanno fermato.

Durante il controllo il 19enne ha provato a giustificarsi per quanto compiuto, farfugliando parole poco comprensibili a causa del suo stato di ubriachezza.

Alla luce del gesto violento ai danni del medico, il giovane è stato arrestato per lesioni personali commesse in danno di personale sanitario, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.