Consegna droga in strada su appuntamento, arrestata 48enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno arrestato una 48enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, in abiti borghesi ed auto con targhe di copertura, nel pomeriggio transitando poco prima dell’intersezione con la via Firenze, alle spalle del Tribunale di Piazza Giovanni Verga, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino che, dopo aver accostato il velocipede, è salito a bordo di un’utilitaria in sosta con il motore acceso.

Il conducente dell’auto non accennava a partire e, tale circostanza, ha incuriosito gli investigatori che, a quel punto, sono rimasti in osservazione notando, dopo pochi istanti il giovane, scendere dall’auto e risalire sul monopattino per poi allontanarsi.

I Carabinieri hanno quindi deciso di seguire l’auto guidata da una donna la quale, pochi minuti dopo, si è fermata in via Monserrato. Rimasti a breve distanza in osservazione i militari hanno visto, questa volta, un altro ragazzo a piedi che è salito a bordo dell’auto, a fianco al conducente, per poi scendere pochi istanti dopo ed allontanarsi.

Sospettando che fosse in atto uno spaccio di droga in modalità “delivery” i Carabinieri hanno seguito ancora la donna nei suoi spostamenti fino in via Verona dove, non appena l’utilitaria si è fermata, sono entrati in azione.

Non appena la donna ha compreso che i Carabinieri stavano per intraprendere un controllo ha iniziato ad agitarsi. Le ricerche sull’auto hanno fornito riscontro ai sospetti degli operanti perché hanno recuperato, in uno zainetto nascosto sotto al sedile lato guida, 3 involucri con 31 grammi di Marijuana AMNESIA, 10 involucri contenenti, complessivamente, 75 grammi di “marijuana CALI” (CALIFORNIANA), ed altri 5 involucri con 20 grammi di “hashish DRY”.

Recuperata anche la somma di 130 euro, ritenuta introito dello spaccio che, unitamente alla droga, è stata sequestrata oltre ad un manoscritto con i conteggi delle dosi vendute e le iniziali delle tipologie vendute.

La 48enne è stata quindi arrestata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo per lei la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria