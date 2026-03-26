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Perde il controllo dell’auto e si schianta, morto vigile urbano di 49 anni

La vittima, Mario Fasulo, fino a qualche mese addietro prestava servizio presso il comando di Sciacca

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Schianto fatale questa mattina lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo che collega Santa Ninfa a Castelvetrano. La vittima, un operatore della polizia locale di 49 anni, Mario Fasulo, che fino a pochi mesi addietro prestava servizio presso il comando di Polizia locale di Sciacca.

L’uomo era alla guida di una Fiat Panda in direzione Mazara del Vallo, quando per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada. Lanciato l’allarme sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con due ambulanze; l’uomo in condizioni molto gravi è stato trasferito al Trauma Center dove è morto. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro stradale la Polizia Stradale.

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