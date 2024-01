Buio in città e nelle periferie di Agrigento, Codacons:”problema urgente da risolvere”

Da alcuni giorni molte strade del centro cittadino e della perifeia della città di Agrigento, sono al buio totale, problema che non solo compromette la sicurezza dei residenti, ma anche la vivibilità di intere comunità.

“Le autorità locali sono chiamate a intervenire con soluzioni immediate per risolvere questo problema, garantendo un ambiente più sicuro e accogliente per tutti. Un intervento tempestivo per ripristinare l’illuminazione nel centro cittadino e nelle periferie di Agrigento è essenziale per preservare il benessere della comunità e garantire un ambiente urbano più vivibile. Richiamare l’azienda che gestisce la manutenzione dell’impianto cittadino al rispetto del contratto e del suo capitolato doneri, dovrebbe essere nelle corde della politica e dei dirigenti del comune di Agrigento, se non fate questo, cosa fate?” Cosi il Giuseppe Di Rosa Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali.