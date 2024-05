Agrigento, cadavere in abitazione, forse morte per overdose (foto e video)

Un uomo di 38 anni Carlo Gaglio è stato trovato morto all’interno di una abitazione in via Platone 6 ad Agrigento. Si trovava disteso sul divano del vano cucina.

Stando ad una prima ricostruzione pare che l’uomo sia deceduto per overdose, ma non è ancora confermata la tesi. Insieme alla vittima vi erano altre tre persone compresa quella che ha dato l’allarme. Tutte adesso sono nei locali della Questura per essere sottoposti ad interrogatorio ad opera del pubblico ministero procedente, Alessia Battaglia.

Lanciato l’allarme – come scritto . grazie alla segnalazione di un amico della vittima, sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione Volante di Agrigento che stanno sentendo i vicini di casa e la Polizia scientifica che sta effettuando i rilievi all’interno dell’abitazione. Sul luogo è arrivato, come anticipato, anche il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica, Alessia Battaglia nonchè il medico legale per la prima ispezione cadaverica.

In aggiornamento