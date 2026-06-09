Cade con lo scooter a causa delle buche a Villaseta, 16enne in ospedale 

Una sedicenne agrigentina è rimasta ferita dopo essere caduta con lo scooter a causa di alcune buche stradali. È accaduto negli scorsi giorni in via della Primavera, nel quartiere di Villaseta.

La ragazzina si stava recando a scuola per le ultime lezioni quando, dopo un brusco movimento, è rovinata sul selciato. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. La minorenne è stata trasferita in ospedale per le cure mediche del caso con una prognosi di quindici giorni.