Agrigento

Cade con lo scooter a causa delle buche a Villaseta, 16enne in ospedale 

Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. La minorenne è stata trasferita in ospedale per le cure mediche

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una sedicenne agrigentina è rimasta ferita dopo essere caduta con lo scooter a causa di alcune buche stradali. È accaduto negli scorsi giorni in via della Primavera, nel quartiere di Villaseta.

La ragazzina si stava recando a scuola per le ultime lezioni quando, dopo un brusco movimento, è rovinata sul selciato. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. La minorenne è stata trasferita in ospedale per le cure mediche del caso con una prognosi di quindici giorni. 

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