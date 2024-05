Cadono calcinacci dal Liceo Empedocle, nessun ferito ma tanta paura 

Momenti di paura nel centro di Agrigento. Alcuni calcinacci si sono staccati dal Liceo Classico Empedocle finendo in strada. I detriti, per fortuna, non hanno colpito nessuno ma hanno sfiorato le auto in sosta. Lanciato l’allarme, sul posto i Vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l’area. Gli agenti della polizia locale hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada per permettere alla squadra di pompieri di operare e togliere i calcinacci.