Calcarelle, Fattori presenta interrogazione per la messa in sicurezza al polo universitario

Il consigliere comunale di Agrigento Marcello Fattori ha presentato un’interrogazione a risposta orale nel Question Time per chiedere un intervento urgente di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di Via Riccardo Quartararo, in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico e universitario.

“Via Riccardo Quartararo – si legge in una nota – rappresenta il principale collegamento verso il polo scolastico e universitario di Calcarelle. Ogni giorno, durante il periodo delle lezioni, è attraversata da migliaia di studenti, molti dei quali in scooter e motociclo, oltre che da docenti, personale scolastico, universitario, lavoratori e cittadini che raggiungono gli istituti presenti nella zona. Le condizioni del manto stradale risultano ormai incompatibili con l’elevato traffico: buche, avvallamenti e cedimenti della carreggiata rendono particolarmente rischiosa la circolazione, soprattutto in un tratto caratterizzato anche da una significativa pendenza”.

“Non possiamo aspettare che riaprano le scuole senza intervenire – prosegue Marcello Fattori – tra poche settimane migliaia di ragazzi torneranno a percorrere ogni mattina questa strada. È impensabile affrontare l’inizio dell’anno scolastico lasciando Via Riccardo Quartararo nelle attuali condizioni. Questa strada è già stata interessata nel corso degli anni da diversi sinistri stradali. Proprio per questo motivo non possiamo limitarci ad intervenire dopo che si verificano gli incidenti. La politica e le istituzioni hanno il dovere di prevenire i pericoli, eliminando le criticità prima che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone”.

Con l’interrogazione il consigliere chiede all’Amministrazione comunale di riferire pubblicamente sulle condizioni della strada, sugli eventuali sopralluoghi già effettuati, sulla programmazione degli interventi, sulle risorse disponibili e, soprattutto, sui tempi di esecuzione dei lavori, affinché possano essere completati prima della ripresa delle attività scolastiche e universitarie.

“La mia non vuole essere una polemica strumentale ma un invito ad agire urgentemente nell’interesse della città di Agrigento e degli agrigentini. Mi auguro che l’Amministrazione possa classificare questo intervento come prioritario e proceda con la massima tempestività”, conclude Fattori.