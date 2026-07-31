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Drammatico scontro tra due moto, morta 14enne

La vittima, Alessandra Martorana, viaggiava come passeggera su una delle due due moto coinvolte

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Alessandra Martorana, 14 anni è morta in un incidente avvenuto sulla statale 113 nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia, nel Palermitano. A causa di un violento impatto, la ragazza che viaggiava come passeggera su una delle due due moto coinvolte ha perso la vita. Per lei non c’è stato nulla da fare: la gravità dei traumi riportati le è risultata fatale, rendendo vano ogni sforzo dei soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori del 118, insieme alle pattuglie dei Carabinieri e agli agenti di Polizia. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per effettuare le rilevazioni tecniche indispensabili a fare piena luce sull’esatta sequenza dei fatti.

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