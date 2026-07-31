Lampedusa

Lampedusa, sbarcati 71 migranti nelle ultime ore

Due approdi, per un totale di 71 migranti, sono stati registrati a Lampedusa dopo altrettanti interventi di soccorso

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Due approdi, per un totale di 71 migranti, sono stati registrati a Lampedusa dopo altrettanti interventi di soccorso effettuati dalle motovedette della guardia costiera. I gruppi, composti da cittadini sudanesi, eritrei, bengalesi, egiziani ed etiopi, hanno riferito di essere salpati dalla Libia, dalle zone di Misurata e Abu Kammash. Tra i primi 28 migranti sbarcati al molo Favaloro, un uomo e una donna sono stati accompagnati al Poliambulatorio di contrada Grecale per accertamenti sanitari dopo aver accusato un malore. Tutti gli altri sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento del loro arrivo era privo di ospiti.

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