“Restare, partire, tornare”: ad Agrigento un convegno sulle prospettive del territorio

Restare in Sicilia, cercare altrove nuove opportunità oppure tornare dopo un’esperienza di studio e di lavoro fuori dall’Isola. Sono le tre possibili direzioni attorno alle quali si svilupperà l’incontro pubblico “Restare, partire, tornare! Quali prospettive per i giovani siciliani?”, in programma lunedì 3 agosto, alle ore 18.30, presso Casa San Filippo, nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

L’iniziativa è promossa da Chiamata Sicilia, una rete di oltre 100 giovani professionisti siciliani, presenti in Sicilia e nel mondo, nata con l’obiettivo di contribuire concretamente al futuro del territorio attraverso idee, competenze e progetti. L’associazione opera tramite attività di advocacy verso le istituzioni, iniziative culturali e la costruzione di una rete che unisca giovani, professionisti, imprese e realtà locali per generare opportunità concrete di crescita.

L’appuntamento intende aprire una riflessione sulle prospettive economiche, professionali, sociali e culturali delle nuove generazioni siciliane. Al centro del confronto saranno poste le difficoltà che spingono molti giovani a lasciare la propria terra, ma anche le condizioni che potrebbero consentire loro di costruire un futuro in Sicilia o di ritornarvi dopo avere acquisito competenze ed esperienze altrove.

Il dibattito affronterà quindi il rapporto tra formazione, lavoro, sviluppo territoriale e valorizzazione del patrimonio culturale, cercando di superare la tradizionale contrapposizione tra chi sceglie di partire e chi decide di restare. La mobilità dei giovani può infatti rappresentare un’opportunità di crescita, ma diventa un impoverimento collettivo quando il territorio non riesce a creare le condizioni per il loro rientro o per l’impiego delle competenze maturate.

Interverranno: Angela Rancatore, docente presso il Liceo “R. Politi” di Agrigento; Giacomo Minio, docente di Economia applicata ai Beni culturali presso l’Università degli Studi di Palermo; Gaetano Di Ballo, cofondatore e presidente dell’associazione TTT APS; Marco Savatteri, autore, regista e compositore teatrale. L’incontro ha avuto il patrocinio dell’Ente parco archeologico Valle dei Templi.