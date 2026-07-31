Catania

Bimbo di 3 anni trovato da solo in strada, denunciata la mamma per abbandono minori

Un bambino di tre anni che vagava da solo in una strada. La donna è stata denunciata per abbandono di minorenne

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Un bambino di tre anni che vagava da solo in una strada del centro abitato di Santa Maria di Licodia è stato messo in sicurezza da carabinieri della Radiomobile della compagnia di Paternò. Militari dall’Arma, dopo una serie di ricerche, hanno rintracciato sua madre, a cui il piccolo è stato riaffidato. La donna è stata denunciata per abbandono di minorenne.

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