Cancelli chiusi al Museo dei Filippini, Picarella: “Prima si finiscono i lavori e poi si tagliano i nastri”

“Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a venire a visitare il museo multimediale che racconta la storia di Agrigento”. Queste erano state le parole del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè a margine della cerimonia di inaugurazione della mostra multimediale “Metaphorà” all’ex collegio dei Filippini ad Agrigento che si è svolta nella giornata di ieri 25 giugno.

Questa mattina però il Museo è rimasto chiuso. “Nessuna tabella con orari e giorni di apertura è presente fuori il cancello del museo. La vogliamo finire con queste pagliacciate?“, dichiara in un video realizzato da Alfonso Cartannilica che da cittadino agrigentino si è recato al Collegio dei Filippini per visitare la nuova mostra.

“Perché inaugurare per poi chiudere? Non sarebbe stato più serio e responsabile attendere di completare l’organizzazione prima di tagliare nastri e stendere tappeti rossi?”, dichiara in una nota Francesco Picarella di Federalberghi.

Dal Comune chiariscono che il museo aprirà definitivamente il 1 luglio. Pare però che per aprire il nuovo museo, si stiano spostando unità dal Museo Civico Santo Spirito alla Pinacoteca civica Collegio dei Filippini, con il risultato che il primo potrebbe ridurre i propri orari di visita.

“Se così fosse, continua Picarella, la strategia culturale del Comune si potrebbe riassumere con un noto detto siciliano: “Si spoglia la chiesa pi’ vestiri la sacrestia.””