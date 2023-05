Caos al pronto soccorso di Agrigento, c’è solo un medico: arrivano i carabinieri

Un solo medico e tre infermieri a fronteggiare un impressionante numero di pazienti. Il pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento è in tilt.

Momenti di tensione si stanno verificando proprio in questi minuti a tal punto che il primario, il dottor Vaccaro, è stato costretto a chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto. I pazienti, alcuni dei quali in attesa da due giorni per essere visitati, sono esasperati e si sono ribellati a questa situazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno operando per riportare la calma. Quest’oggi, nell’intero reparto, è presente soltanto il primario insieme a tre infermieri. Un numero esiguo a fronte di numerosi pazienti in attesa di controlli e visite. Un vero e proprio caos.