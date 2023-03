Capitale della Cultura, al via audizioni delle finaliste: Agrigento sarà la prima

Agrigento è pronta a incontrare la commissione del ministero della Cultura che deve giudicare il dossier della sua candidatura a Capitale italiana della Cultura per il 2025. Con la nomina da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano di Davide Maria Desario a presidente della giuria in sostituzione del dimissionario Mario Sechi, la commissione è tornata subito operativa.

L’audizione delle dieci città finaliste è stata fissata per il 27 e 28 marzo prossimo e Agrigento sarà la prima città che verrà ascoltata. L’appuntamento è fissato per le ore 9 di lunedì 27 nella sala del Refettorio di Palazzo Venezia in Via del Plebiscito 118. Per mezz’ora il sindaco Franco Miccichè, il progettista Roberto Albergoni, il presidente del Consorzio Ecua NenèMangiacavallo e altri componenti, illustreranno i dettagli del dossier mentre nella successiva mezz’ora i componenti della giuria porranno domande alla delegazione. Il tutto deve concludersi entro le 10 perché alle 10,15 sarà il turno di un’altra città candidata, ovvero Aosta.