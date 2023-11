Capodanno 2024, il comune di Agrigento pubblica bando per proposte artistiche 

L’Amministrazione Comunale di Agrigento, su atto di indirizzo dell’Assessorato allo Spettacolo, è entusiasta di comunicare che è attivamente al lavoro per l’organizzazione e la celebrazione delle festività natalizie e anche per inaugurare un entusiasmante percorso verso il nuovo anno.

Nonostante le notevoli ed ataviche sfide quotidiane affrontante dall’Ente, l’impegno rimane massimo per offrire una nuova esperienza a tutti gli agrigentini e ai visitatori che sceglieranno di trascorrere le festività nella nostra splendida città. Gli eventi, sempre volti a promuovere Agrigento come meta turistica, esalteranno il patrimonio culturale, artistico e tradizionale del nostro territorio.

In aggiunta ai sempre tradizionali eventi natalizi, l’Amministrazione ha in programma un grande evento di fine anno per coinvolgere attivamente la comunità agrigentina e i visitatori in una celebrazione di alto livello. È stato pubblicato infatti oggi, sul sito del Comune, un avviso esplorativo per l’acquisizione di proposte artistiche per l’esecuzione della manifestazione di Capodanno 2024. Artisti, creativi ed organizzatori sono dunque invitati a presentare le proprie idee. Con le celebrazioni del Natale, miriamo a creare un legame speciale tra la nostra comunità e i visitatori, esaltando la bellezza e l’autenticità della nostra città durante le feste. L’invito è esteso quindi a tutti coloro che desiderano condividere il loro talento e la loro creatività.

La settimana appena in corso è stata di grande importanza per Agrigento. Mentre martedì scorso si concludeva al Museo Diocesano, nel cuore del centro storico di Agrigento, l’ultima Masterclass di “Cantiere Città”, organizzata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e dal Ministero della Cultura, che ha visto coinvolte le 10 città finaliste del concorso Capitale italiana della cultura 2025 e nel corso del quale le città hanno siglato un inedito protocollo d’intesa volto alla cooperazione sinergica ed alla promozione, la Valle dei Templi, attrattore turistico e culturale per eccellenza nel nostro territorio, registrava l’ingresso del primo milionesimo visitatore dell’anno.

Questi successi lasciano intendere che la strada intrapresa per promuovere Agrigento è stata quella giusta. Grazie alla tenacia, alla visione e alla sinergia tra diversi attori territoriali e istituzioni, lavoriamo uniti verso l’obiettivo comune di trasformare Agrigento e l’intera provincia in una vera destinazione turistica.