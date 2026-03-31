Agrigento

Carabinieri, il colonnello Giovanni Pellegrino promosso Generale di Brigata

Dal 2017 al 2020 il generale Pellegrino ha ricoperto il ruolo di comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Il Colonnello Giovanni Pellegrino, attuale comandante provinciale di Catanzaro, è Comandante Provinciale dei carabinieri di Agrigento dal 2017 al 2020, è stato promosso al grado di Generale di Brigata.

L’ulteriore riconoscimento da parte del Comando Generale dell’Arma, con nomina a firma del Ministro della Difesa, giunge a coronamento di un’intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni.

Per citare gli ultimi, dopo il ruolo di Vice Comandante del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, il Generale Pellegrino ha infatti retto il Comando del Reparto Operativo di Bari e, appunto, l’incarico di Comandante Provinciale di Agrigento. Oltre al conseguimento di due master, nel 2021 e nel 2025, rispettivamente nel contesto dei Ministeri dell’Interno e della Difesa, l’Ufficiale ha rivestito l’incarico di Capo Ufficio Concorsi e Contenzioso nell’ambito del sistema del reclutamento dell’Arma, per poi approdare in Calabria, dove, dal 15 settembre 2025, è Comandante Provinciale di Catanzaro, da cui dipendono il Gruppo di Lamezia Terme e le sei Compagnie ricomprese tra i versanti tirrenico e ionico.

Al Generale Pellegrino, che ha vissuto un intenso ed entusiasmante triennio ad Agrigento, le più sentite felicitazioni per il traguardo conseguito e l’augurio di un ancor più proficuo lavoro in terra di Calabria.

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