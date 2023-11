Cardiologia ed emodinamica di Sciacca, Zappia analizza i dati: “Reparti eccellenti”

Alla vigilia della manifestazione per l’ospedale di Sciacca il commissario dell’ASP di Agrigento Mario Zappia è arrivato questa mattina al Giovanni Paolo II per evidenziare, insieme al primario Ennio Ciotta, al dottore Fabio Abate e al cardiologo Luigi Scandaglia, i risultati importanti della cardiologia.

“La cardiologia ed emodinamica di Sciacca una eccellenza, con il Giovanni Paolo II che si è classificato tra le prime 10 strutture in Italia per tempestività negli interventi di angioplastica. Occorre lavorare sulla sensibilizzazione dei cittadini a riconoscere i sintomi e far ricorso subito alle cure dei sanitari”, è stato evidenziato in conferenza stampa, durante la quale è stata annunciata l’apertura dal prossimo mese della seconda sala di emodinamica.

Nel corso della conferenza stampa si è parlato ovviamente delle ultime criticità relative alla carenza di medici, a cominciare dall’ortopedia, e in primo piano anche la problematica che riguarda l’oncologia e la Stroke Unit. “L’intesa con la Fondazione Giglio di Cefalù va oltre l’esigenza di tamponare la crisi di ortopedici negli ospedali di Sciacca e Agrigento. Si punta a dare nuovi servizi, ma anche a fronteggiare la carenza di medici in urologia dove opera solo il primario”, ha dichiarato Zappia .

A margine dell’incontro è stato presentato anche il nuovo primario del reparto di pediatria, Ottavio Ziino, che prenderà servizio il 16 novembre prossimo.