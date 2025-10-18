Cede il manto stradale in via Attilio Vella, la denuncia dei residenti

Da tempo, e in particolare nelle ultime settimane, i condomini residenti nella zona e alcuni Amministratori condominiali delle palazzine limitrofe hanno segnalato la necessità di un intervento urgente di manutenzione in via Attilio Vella a Fontanelle.

Le richieste sono state inoltrate sia agli uffici comunali competenti, sia all’AICA, ente responsabile della manutenzione delle condotte fognarie e delle acque bianche.

Proprio lo scorso martedì è stato segnalato agli uffici dell’AICA un repentino e anomalo abbassamento del manto stradale in corrispondenza di due pozzetti di ispezione delle acque reflue. I residenti auspicano un immediato intervento di ripristino, al fine di scongiurare possibili rischi per la pubblica incolumità e garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.