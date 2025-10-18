Favara, c’è un secondo video del nubifragio del 1 ottobre: il commerciante in difficoltà e la macchina di Marianna





A distanza di 18 giorni è comparso sui social un secondo video girato con uno smartphone che riprende la furia dell’acqua che si è abbattuta su Favara il 1 ottobre e che ha visto la scomparsa di Marianna Lo Bello. Nel breve filmato, si vede, il commerciante, in difficoltà, aggrapparsi alla bancarella del suo negozio di frutta e verdura, in balia delle onde dell’acqua piovana; nel video si vede pure la macchina di Marianna, ma in quei brevi tratti forse la donna era già stata trascinata all’interno del convogliatore delle acque del “Conzu”.

L’uomo subito dopo l’avvio delle ricerche aveva raccontato di aver tentato di allungare la mano per salvare Marianna ma l’acqua l’aveva già portata via. Il video è stato acquisito dalle Forze dell’Ordine che si stanno occupando delle indagini.