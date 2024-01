Celebrazione centenario uccisione Giacomo Matteotti, costituito comitato ad Agrigento

Quest’ anno ricorre il centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti avvenuto il 10 giugno 1924 per mano fascista. Ad Agrigento si è costituito il Comitato per le celebrazioni costituito da: Paolo Cilona, dal giornalista Diego Romeo, dall’avv. Ezio Iacono, dal presidente della Pro-loco Dr. Filippo Vitello e dalle poetesse Vera Di Francesco, Stella Camilleri e Liliana Arrigo. Una lapide ricorderà il martirio del deputato socialista, un concorso tra gli studenti delle scuole superiori di Agrigento in ordine al periodo in cui si consumò l’uccisione del deputato socialista e un convegno nazionale dal tema : “L’uomo, il martire, il suo tempo”.