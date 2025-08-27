Chiuso locale a Punta Bianca, Arnone: “Stop a scempio illegale”

“Notificato questa mattina alle ore 12,00 dai Vigili Urbani l’allegato provvedimento di chiusura definitiva dell’esercizio commerciale per contrasto con la Riserva di Punta Bianca. Da oggi “Paradise Pub” non esiste più.” Lo scrive in una nota diffusa alla stampa Giuseppe Arnone, presidente dell’associazione “Giosuè Arnone”, che commenta così: “Per il quarto anno consecutivo tale locale per la movida viene chiuso dopo le denunce e le battaglie che portano la mia firma. Da oggi in poi non possono ripetersi più simili illegalità ambientali, perchè il Comune ha accertato che quanto sostenuto dall’Associazione è rispondente al vero”