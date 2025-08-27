Agrigento

Chiuso locale a Punta Bianca, Arnone: “Stop a scempio illegale”

I vigili urbani hanno notificato il provvedimento di chiusura

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Notificato questa mattina alle ore 12,00 dai Vigili Urbani l’allegato provvedimento di chiusura definitiva dell’esercizio commerciale per contrasto con la Riserva di Punta Bianca. Da oggi “Paradise Pub” non esiste più.” Lo scrive in una nota diffusa alla stampa Giuseppe Arnone, presidente dell’associazione “Giosuè Arnone”, che commenta così: “Per il quarto anno consecutivo tale locale per la movida viene chiuso dopo le denunce e le battaglie che portano la mia firma. Da oggi in poi non possono ripetersi più simili illegalità ambientali, perchè il Comune ha accertato che quanto sostenuto dall’Associazione è rispondente al vero”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Cane sgozzato a Naro, Brambilla: “atto di violenza inammissibile”
Agrigento

Moria di tortore dal collare, Legambiente: “colpa della disinfestazione contro il West Nile”
Agrigento

Aica trasmette pagamenti a Siciliacque, Nobile: “stipendi garantiti e continuità del servizio idrico”
Lampedusa

Lampedusa, Urso: “da emergenza europea a esempio di buon governo”
Agrigento

Chiuso locale a Punta Bianca, Arnone: “Stop a scempio illegale”
dalla Regione

Rischio incendi domani in Sicilia