Maxi furto in una tabaccheria: portati via 40mila euro tra soldi, sigarette e Gratta&vinci

Una volta dentro, e dopo aver disattivato l’allarme, hanno rubato 4mila euro in contanti, diverse stecche di sigarette e Gratta&Vinci

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Maxi furto in una tabaccheria in via Del Serpente, a Menfi. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’esercizio commerciale utilizzando una porta sul retro. Una volta dentro, e dopo aver disattivato l’allarme, hanno rubato 4mila euro in contanti, diverse stecche di sigarette e Gratta&Vinci.

Il bottino, secondo una prima quantificazione, ammonta a circa 40mila euro. Poi la fuga senza che nessuno li vedesse. Ad agire, sicuramente, più persone che conoscono bene la zona. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione per risalire ai responsabili. Al vaglio degli investigatori la presenza di telecamere. 

