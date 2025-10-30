Canicattì, scontro tra microcar e auto: feriti i conducenti

Non è ancora del tutto chiara la dinamica di un incidente avvenuto nel centro di Canicattì qualche minuto fa. A scontrarsi una microcar e una Volkswagen Passat in Via Pirandello. Ferita una minorenne che si trovava alla guida del quadriciclo. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti in transito. Sul posto si sono portati i Carabinieri e la Polizia che stanno lavorando alla ricostruzione del sinistro. La ragazzina è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Barone Lombardo da un’ambulanza del 118. Per il conducente della Passat solo qualche escoriazione.





