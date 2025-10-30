Condizioni metereologiche avverse: allerta gialla per Agrigento
Validità dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 del 31/10/2025 ed invita la cittadinanza alla prudenza.
Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè ha diffuso un comunicato stampa con il quale avvisa la cittadinanza che il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato avviso per il rischio meteo-idrogeologico allerta gialla con condi-meteo avverse che ha validità dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 del 31/10/2025 ed invita la cittadinanza alla prudenza.
Il primo cittadino consiglia di
– Limitare gli spostamenti;
– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;
– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;
– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;
– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;
– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;
– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;
– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;
– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;
– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;
– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.