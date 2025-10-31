Mancata esecuzione di una sentenza di condanna: “commissariato” il Comune di Favara

“Tegola” giudiziaria sul Comune di Favara: la seconda Sezione della Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento (sentenza n. 2465 del 2025, Presidente – estensore Giovanni Ilarda) ha “commissariato” il Comune di Favara dichiarandolo inadempiente rispetto all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore di una contribuente.

Il “commissariamento” fa seguito all’ accoglimento del “ricorso per ottemperanza” di una cittadina favarese, assistita dall’avvocato Angelo Pietro Bruccheri, la quale aveva lamentato il mancato pagamento da parte del Comune di alcune somme per “spese giudiziali” scaturenti da una precedente sentenza, la n.1213/2024 del 25.3.2024. La Corte di giustizia tributaria ha, come detto, accolto il ricorso ed ha nominato un “commissario ad acta” – l’avvocato Teresa La Russa, attuale Direttore generale dell’Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento – con l’incarico di dare ottemperanza agli obblighi derivanti dalla citata sentenza.

Con la sentenza di nomina sono stati attribuiti all’avvocato Teresa La Russa, quale “commissario ad acta”, anche poteri “sostitutivi”: potrà adottare i provvedimenti di competenza dell’Ente locale inadempiente al fine di dare esatta esecuzione agli obblighi nascenti dalla sentenza non eseguita e potrà anche sostituirsi agli Organi politici ed amministrativi del Comune “ … con i poteri, anche istruttori, degli organi, di indirizzo politico e amministrativi, monocratici o collegiali, dell’ente locale, nel rispetto, ai fini dell’impegno di spesa, della liquidazione e dell’ordinazione del pagamento – si legge nella sentenza di nomina del commissario ad acta – delle norme che disciplinano il procedimento contabile di gestione della spesa dei Comuni nella Regione Siciliana …”.