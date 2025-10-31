Politica

Mancata esecuzione di una sentenza di condanna: “commissariato” il Comune di Favara

La Corte di giustizia tributaria ha nominato un “commissario ad acta", l’Avv. Teresa La Russa, attuale Direttore generale dell’Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Tegola” giudiziaria sul Comune di Favara:  la seconda Sezione della Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento (sentenza n. 2465 del 2025, Presidente – estensore Giovanni Ilarda) ha “commissariato” il Comune di Favara dichiarandolo inadempiente rispetto all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di  somme di denaro in favore di una contribuente.

Il “commissariamento” fa seguito all’ accoglimento del “ricorso per ottemperanza” di una cittadina favarese, assistita dall’avvocato Angelo Pietro Bruccheri, la quale aveva lamentato  il mancato pagamento da parte del Comune di alcune somme per “spese  giudiziali” scaturenti da una precedente  sentenza, la n.1213/2024 del 25.3.2024. La Corte di giustizia tributaria ha, come detto, accolto il ricorso ed ha nominato un “commissario ad acta” – l’avvocato Teresa La Russa, attuale Direttore generale dell’Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento – con l’incarico di dare ottemperanza agli obblighi derivanti  dalla  citata  sentenza.

Con la sentenza di nomina sono stati attribuiti all’avvocato Teresa La Russa, quale  “commissario  ad acta”, anche poteri “sostitutivi”: potrà adottare i provvedimenti di competenza dell’Ente locale inadempiente al fine di dare  esatta  esecuzione  agli obblighi nascenti dalla sentenza  non eseguita e potrà anche  sostituirsi agli Organi politici ed amministrativi del Comune “ … con i poteri, anche istruttori, degli organi, di indirizzo politico e amministrativi, monocratici o collegiali, dell’ente locale, nel rispetto, ai fini dell’impegno di spesa, della liquidazione e dell’ordinazione del pagamento – si legge nella sentenza di nomina del commissario ad acta –  delle norme che disciplinano il procedimento contabile di gestione della spesa dei Comuni nella Regione Siciliana …”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Nasce FIDA Agrigento, nuova rappresentanza dei dettaglianti alimentari di Confcommercio
Palermo

In auto con mezzo chilo di droga, arrestato
Enna

Truffa all’Unione Europea e riciclaggio, confiscati 46mila euro a imprenditore agricolo
Apertura

Canicattì, scontro tra microcar e auto: feriti i conducenti
Politica

Mancata esecuzione di una sentenza di condanna: “commissariato” il Comune di Favara
Trapani

Energia elettrica a “scrocco” in un condominio, 7 denunce