Chiuso un altro autolavaggio, in pochi rimasti aperti ad Agrigento 

Sigilli ad un altro autolavaggio ad Agrigento. Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica per aver smaltito illecitamente le acque prodotte dagli scarichi. Si tratta dell’ennesima chiusura nella Città dei templi dove nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine. Almeno dieci le attività a cui sono stati apposti i sigilli. E oggi sono davvero in pochi a continuare ad operare. Gli accertamenti hanno svelato una situazione disarmante in un settore dove non sempre si opera all’interno del perimetro della legalità. I titolari sono così obbligati a regolarizzare le proprie posizioni apportando modifiche e migliorie conformi alla legge.