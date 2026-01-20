Ciclone Harry, cartelli e alberi caduti ad Agrigento: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Forti venti ma senza danni particolari, ad Agrigento e nei comuni vicini. Le conseguenze del passaggio dell’ondata di maltempo non hanno causato, fino a ora, troppi disagi. I vigili del fuoco con più squadre a disposizione, sono intervenuti in città per mettere in sicurezza alcuni alberi pericolanti, due cartelloni pubblicitari trascinati via dal vento, anche contro un auto, e alcuni pali dell’illuminazione.

Il Centro operativo comunale è attivo, coordinato dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè; dalla mezzanotte attiva la sala operativa della Protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Le scuole sono rimaste chiuse, cosi come molti uffici pubblici, e vari esercizi commerciali.

La tempesta continua. Il ciclone Harry, almeno fino al primo pomeriggio, stando alle previsioni, sarà presente ancora su buona parte della Sicilia.