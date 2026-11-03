Colpi di arma da fuoco contro il portone di un’abitazione a Villaseta: indagini

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi alle prime luci di questa mattina contro il portone di un’abitazione nel quartiere di Villaseta, nella periferia di Agrigento. Un gesto che ha tutte le caratteristiche dell’avvertimento. L’azione non è passata inosservata soprattutto ai residenti della zona.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti in gli agenti della sezione Volanti e i poliziotti della Squadra mobile di Agrigento. Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Un primo passaggio è stato quello di sentire eventuali persone informate sui fatti ma anche verificare la presenza di telecamere che insistono nella zona.