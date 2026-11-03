Agrigento

Asp Agrigento, 18 psicologi per potenziare i servizi delle Case della Comunità

Le assunzioni prevedono incarichi della durata di sei mesi, con un impegno lavorativo di ventiquattro ore settimanali per ciascun professionista

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha avviato il reclutamento di diciotto psicologi da destinare alle Case di Comunità del territorio provinciale, nell’ambito del percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale e dei servizi di prossimità. Le assunzioni prevedono incarichi della durata di sei mesi, con un impegno lavorativo di ventiquattro ore settimanali per ciascun professionista. Nella giornata di oggi, nove psicologi hanno sottoscritto il contratto, avviando così la prima fase del reclutamento. La sottoscrizione da parte dei restanti professionisti è prevista nel breve periodo, fino al completamento delle 18 assunzioni programmate. L’inserimento degli psicologi nelle Case di Comunità consentirà di rafforzare la componente psicologica dell’assistenza territoriale, favorendo l’accessibilità ai servizi, la presa in carico dei bisogni di salute mentale e il sostegno alle persone e alle famiglie. Un intervento che si inserisce nella più ampia strategia aziendale di sviluppo di un modello di sanità sempre più vicino ai cittadini, capace di intercettare precocemente i bisogni e garantire risposte integrate sul territorio.

«Il potenziamento della presenza degli psicologi nelle Case di Comunità – sottolinea il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento – rappresenta un investimento importante sulla qualità e sulla prossimità dell’assistenza. Vogliamo contribuire a rendere i servizi territoriali sempre più capaci di rispondere ai bisogni delle persone, riconoscendo alla dimensione psicologica un ruolo fondamentale nei percorsi di cura e di prevenzione. Con la firma dei primi dieci contratti compiamo un passo concreto verso il completamento del reclutamento previsto».

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