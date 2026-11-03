Corruzione, indagato l’ex sindaco Miccichè: “Mai commesso illeciti in vita mia”

“Gli inquirenti stanno effettuando delle legittime attività esplorative su una vicenda di cui non conosco i dettagli. Sono sereno perché so di non aver mai commesso illeciti penali in vita mia. Non appena sarò messo nelle condizioni di conoscere più dettagliatamente le ipotesi per cui si procede, non esiterò un solo istante a offrire il mio contributo conoscitivo alle indagini”. Lo dice Franco Micciché, ex sindaco di Agrigento, indagato per corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente nell’ambito di un fascicolo aperto su interventi al parcheggio pluripiano e installazione delle luminarie natalizie. “Confido che io possa chiarire nel più breve tempo possibile la mia posizione”, conclude Micciché.