Democrazia partecipata, 8 mila euro per un progetto scelto dai cittadini: come funziona

È aperto l’avviso della Democrazia Partecipata 2026 del Comune di Agrigento. Tutti i cittadini residenti, già a partire dai 16 anni, i gruppi e le associazioni possono proporre un progetto per migliorare la città, per un valore fino a 8.000 euro. Le proposte vanno presentate entro le ore 24:00 del 22 novembre. Il progetto da realizzare sarà poi scelto con il voto della cittadinanza. «L’invito è rivolto a tutta la città», dichiara il Sindaco Michele Sodano, «ma penso in particolare a due realtà. Ai ragazzi, che già a partire dai 16 anni possono proporre e votare un progetto, per molti è la prima occasione per decidere davvero qualcosa. E ai comitati di quartiere, che ogni giorno raccolgono bisogni e segnalazioni: ora possono trasformarli in un progetto concreto. Portateci un’idea, la città la sceglierà e insieme la realizzeremo.»

Chi può partecipare. Possono presentare un progetto i cittadini residenti che hanno compiuto 16 anni e i gruppi informali di cittadini residenti, tra cui i comitati di quartiere. Possono farlo anche le associazioni senza scopo di lucro con sede ad Agrigento. Ognuno può presentare un solo progetto.

Che tipo di progetto. Le proposte devono rispondere all’interesse generale e riguardare beni di proprietà comunale. Devono prevedere opere, servizi durevoli o l’acquisto di beni. Qualche esempio: sistemare un’area verde o un campetto, arredare una piazza, attrezzare uno spazio per i giovani, migliorare il decoro di una strada. Le aree tematiche indicate, che non sono vincolanti, sono: ambiente e decoro urbano; opere pubbliche e rigenerazione urbana; sviluppo del territorio; politiche giovanili, scolastiche e sociali; cultura, sport e turismo; beni comuni; mobilità.

Come partecipare. La Scheda Progetto si scarica dalla sezione “Democrazia Partecipata” del sito www.comune.agrigento.it . Va compilata, firmata e accompagnata da un documento d’identità. Si consegna a mano all’Ufficio Protocollo oppure via PEC a servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it.

Cosa succede dopo. Gli uffici verificheranno quali progetti sono ammissibili. Poi i proponenti li presenteranno in un’assemblea pubblica e i cittadini, già a partire dai 16 anni, voteranno online e in presenza. Per informazioni sull’avviso: Dr.ssa Ermelinda Tuttolomondo, tel. 0922/590231, ermelinda.tuttolomondo@comune.agrigento.it