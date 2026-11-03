La rissa con tentato omicidio a San Leone, emessi 5 “Daspo Willy”

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza giovanile e di degrado urbano da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, il Questore di Agrigento, dott. Tommaso Palumbo, ha emesso 5 provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.), ai sensi dell’art. 13-bisdel D.L. n. 14/2017, il cosiddetto “D.A.Spo Willy”, nei confronti di cinque giovani, di cui un minorenne, ritenuti responsabili di una violenta rissa verificatasi nella notte del 2 agosto scorso a San Leone, tra il centralissimo piazzale Giglia e il limitrofo Viale dei Giardini.

Le accurate indagini condotte dai militari della Stazione dei Carabinieri di Villaseta, anche attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata, hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In particolare, è emerso come la rissa abbia coinvolto un gruppo di giovani del luogo e un giovane extracomunitario originario del Gambia domiciliato ad Agrigento. Secondo quanto accertato, il violento alterco, verosimilmente originato da futili motivi, sarebbe inizialmente scaturito tra il giovane gambiano e un ragazzo del luogo. Il primo, inizialmente allontanatosi dai luoghi, vi ritornava armato di coltello e di un guinzaglio in metallo. La situazione ben presto degenerava e dopo il lancio di alcuni oggetti da parte del gruppo di giovani nei confronti del ragazzo extracomunitario, si arrivava allo scontro fisico. Il giovane gambiano, a quel punto, sferrava diverse coltellate all’indirizzo di uno dei contendenti mentre un altro soggetto, sferrando dei calci all’indirizzo del Gambiano, si procurava gravi lesioni al ginocchio.

Il rissante attinto dalle coltellate, l’unico minorenne del gruppo, veniva trasportato in codice rosso presso il locale nosocomio ma, fortunatamente, non versa più in pericolo di vita. Per i quattro giovani agrigentini, deferiti all’A.G. per il reato di rissa aggravata, il Questore Palumbo ha emesso altrettanti provvedimenti di D.A.Spo. Willy con i quali viene interdetto agli stessi, per la durata di anni 3, l’accesso ai locali presenti nella zona teatro dei sanguinosi eventi. Più severo, invece, il provvedimento questorile emesso nei confronti del 26enne gambiano.

Allo stesso, infatti, attualmente in stato di custodia cautelare in carcere per i delitti di rissa e omicidio tentato, il divieto imposto dal provvedimento del Questore riguarda, per la durata di anni 3, tutti i locali di pubblico trattenimento ed esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande presenti sull’intero territorio provinciale, nella fascia oraria che va dalle 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo. Salgono così a 58 i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane emessi dal Questore di Agrigento dall’inizio dell’anno al fine di porre un argine al preoccupante fenomeno della movida violenta e che impone il mantenimento di elevati livelli di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine.