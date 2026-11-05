Colpi di pistola contro abitazione a Villaseta, denunciato un ventenne

Svolta nelle indagini sui colpi di pistola esplosi due giorni fa contro il portone di un’abitazione a Villaseta. Gli agenti delle Volanti e i poliziotti della Squadra mobile di Agrigento hanno individuato il presunto responsabile: si tratta di un ventenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato denunciato per minacce aggravate e violazione della misura cautelare. L’indagato, infatti, non poteva risiedere nella provincia di Agrigento. Bisogna ancora ricostruire il movente che ha portato al gesto. I colpi di pistola hanno attinto il portone del palazzo e l’appartamento al primo piano in cui risiede un sessantenne, anche lui noto alle forze dell’ordine. Il ventenne è stato sottoposto allo Stub, l’accertamento in grado di rilevare la presenza di polvere da sparo.