Agrigento

Colpi di pistola contro abitazione a Villaseta, denunciato un ventenne

I colpi di pistola hanno attinto il portone del palazzo e l’appartamento al primo piano in cui risiede un sessantenne

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Svolta nelle indagini sui colpi di pistola esplosi due giorni fa contro il portone di un’abitazione a Villaseta. Gli agenti delle Volanti e i poliziotti della Squadra mobile di Agrigento hanno individuato il presunto responsabile: si tratta di un ventenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato denunciato per minacce aggravate e violazione della misura cautelare. L’indagato, infatti, non poteva risiedere nella provincia di Agrigento. Bisogna ancora ricostruire il movente che ha portato al gesto. I colpi di pistola hanno attinto il portone del palazzo e l’appartamento al primo piano in cui risiede un sessantenne, anche lui noto alle forze dell’ordine. Il ventenne è stato sottoposto allo Stub, l’accertamento in grado di rilevare la presenza di polvere da sparo. 

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