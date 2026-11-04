Agrigento
Maxi furto di rame in impianto fotovoltaico, danni per oltre 60 mila euro
Al via le indagini dei carabinieri della stazione di Villaggio Mosè per risalire agli autori del maxi furto
Colpo grosso in un d’impianto fotovoltaico ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare un ingente quantitativo di rame in contrada Malvizzo dove insiste una struttura di una società agrigentina che opera nel settore delle energie rinnovabili. Secondo una prima stima, i danni sono quantificati in oltre 60 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri della stazione di Villaggio Mosè per risalire agli autori del maxi furto.
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Redazione
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